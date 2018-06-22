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Уругвай рассматривает возможность закупки российского зерна и мяса

Экономика и бизнес
22 июня, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Со своей стороны Россия хотела бы наладить поставки на внутренний рынок уругвайских соевых бобов, а также увеличить объем ввозимых фруктов

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уругвай рассматривает возможность закупки российского зерна и мяса, Россия заинтересована в поставках соевых бобов и фруктов из Уругвая. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Уругвай выразил готовность рассмотреть возможность налаживания поставок российского зерна, мясной продукции и удобрений", - сообщает ведомство.

В свою очередь Россия хотела бы наладить поставки на внутренний рынок уругвайских соевых бобов, а также увеличить объем ввозимых фруктов. В Россельхознадзоре отметили, что по итогам 2017 года зафиксирован рост двустороннего товарооборота между Россией и Уругваем на 10,4%, до $156,6 млн. Однако российский экспорт практически полностью состоит из нефтепродуктов и удобрений, а импорт из Уругвая на 97% представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем.

Как сообщили в ведомстве, в ходе второго заседания российско-уругвайской смешанной комиссии стороны согласились в целесообразности расширения спектра двустороннего взаимодействия, которое возможно реализовать при активном поиске новых ниш и форматов сотрудничества.

Помимо взаимодействия в аграрной сфере, на сегодняшний день в проработке находится ряд проектов в области энергетики, в том числе возобновляемой. Существуют перспективы налаживания сотрудничества в области железнодорожной инфраструктуры, биотехнологий, медицины, телекоммуникации и информационных технологий.

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