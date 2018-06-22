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Сеул и Москва изучат энергетические проекты с участием КНДР

Экономика и бизнес
22 июня, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В результате должен быть разработан проект соединения электроэнергетических сетей двух корейских государств и России

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Южная Корея и Россия намерены провести исследование совместных энергетических проектов с участием КНДР, в том числе вопроса об объединении электроэнергетических систем. Об этом говорится в официальном сообщении министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, распространенном в пятницу по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента РК Мун Чжэ Ина в Москве.

"Южная Корея и Россия совместно изучат вопрос о соединении электроэнергетических систем двух стран", - говорится в заявлении министерства торговли РК. "Ожидается, что в результате будет разработан проект соединения электроэнергетических сетей двух корейских государств и России, когда в будущем для этого будут условия", - отмечается в коммюнике южнокорейского ведомства.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея и Министерство энергетики России, а также российские государственные компании подписали восемь меморандумов о взаимопонимании, предусматривающих расширение сотрудничества в сферах энергетики, промышленности и инвестиций, отмечается в пресс-релизе южнокорейского ведомства.

Министерство торговли промышленности и энергетики РК также отметило подписание в пятницу между Россией и Южной Кореей совместного заявления о начале переговоров о создании зоны свободной торговли услугами и инвестициями. "Если совместная зона свободной торговли будет создана, это откроет дорогу для корейских компаний, которые смогут продвинуться вперед на российских рынках логистики, медицины, туризма, строительства и информационных услуг, а также улучшить свою конкурентоспособность в секторе услуг", - отмечается в заявлении.

Россия и Республика Корея договорились усилить работу по подготовке проектов трехстороннего сотрудничества с КНДР, заявил в пятницу президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в Москве на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам южнокорейского лидера, началом этого сотрудничества могут служить совместные двусторонние исследования по соединению железных дорог, электросетей, газопроводов.

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