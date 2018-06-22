МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,17% - до 2249,68 пункта, РТС - на 1,32%, до 1125,41 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск опустился на 1,15%, до 62,98 рубля, евро - на 0,91%, до 73,25 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,11% - до $74,59 за баррель. Котировки нефти отреагировали ростом на решение ОПЕК увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

"В понедельник позитивная тенденция может продолжиться, индекс Мосбиржи попытается вернуться к уровню 2300 пунктов, индекс РТС - к уровню 1150 пунктов", - комментирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"Решение ОПЕК вряд ли существенно повлияет на динамику рублевых пар. Торговый диапазон для пары доллар/рубль составляет 62-63 рубля, для пары евро/рубль - 72,5-73,5 рубля", - прогнозирует она.