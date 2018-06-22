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Кондитерская компания в Киеве оштрафована за использование торговой марки "Киевский торт"

Экономика и бизнес
22 июня, 19:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

"Киевский Булочно-кондитерский комбинат" оштрафован за использование упаковки, похожей на бренд дочернего предприятия "Кондитерская корпорация Roshen"

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КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал компанию "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" (БКК), который входит в холдинг "Киевхлеб", на почти 330 тыс. гривен ($12,7 тыс.) за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия "Кондитерская корпорация Roshen", которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета.

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"Оштрафовано ООО "Киевский БКК" на 326 052 гривен за совершение нарушения, предусмотренного статьей закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" посредством использования обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожей на оформление упаковки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация Roshen", - отмечается в сообщении.

При этом в своем сообщении АМКУ прямо не указал, о какой именно упаковке идет речь. Однако известно, что БКК выпускает "Киевский торт", также как и президентская корпорация.

Судебные разбирательства

В конце прошлого года Roshen судился с киевским БКК, требуя прекратить выпуск "Киевского торта". Тогда иск о защите права интеллектуальной собственности корпорация пояснила выводами экспертов на предмет узнавания потребителями торговой марки "Киевский торт" производства корпорации Roshen и киевского БКК. По мнению юристов корпорации, упаковку выпускаемого БКК торта легко спутать с аналогичной производства торговой марки Roshen, и ее использование фактически приводит к смешиванию продукции и вводит в заблуждение потребителей.

В начале года кондитерская фабрика Roshen подала иск в Хозсуд Киева к торговой сети "Ашан" на Украине и компании "Беллария" с требованием запретить использовать торговую марку "Киевский торт" и фирменное оформление. Согласно материалам дела, "Рошен" считает, что "Ашан" и "Беллария" нарушили интеллектуальные права украинской компании на товарный знак "Киевский торт". Украинская кондитерская фабрика просила запретить двум компаниям использовать "обозначения, которые состоят из словесного элемента "Киевский торт" или "Киевский", а также графические элементы в виде листьев каштана". Кроме того, она потребовала изъять и уничтожить все упаковки и этикетки тортов, которые содержат эти элементы, поскольку покупатель может спутать упаковку с "Киевским тортом" производства "Рошен".

Торговая марка "Киевский торт" была признана общеизвестной на Украине после решения Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности 28 апреля 2017 года.

В корпорации Roshen утверждают, что именно она является владельцем серии торговых марок "Киевский торт", поскольку рецептура и технология производства известного торта была создана в 1956 году на кондитерской фабрике имени Карла Маркса, которая сейчас входит в состав Roshen.

В то же время в "Киевхлебе" настаивают, что их компания является владельцем патента от 2011 года и имеет право на использование этикетки для торта "Киевский". "Киевхлеб" производил этот торт с 1967 года до весны 2017 года, после чего право на его изготовление было предоставлено ООО "Киевский БКК". По данным "Киевхлеба", первый справочник, содержащий рецептуру торта "Киевский", утвердил Мипищепром СССР в декабре 1975 года.

В холдинге считают неправомерной регистрацию торта "Киевский" как торговой марки, поскольку на дату подачи заявок на регистрацию от фабрики Roshen его фирменная этикетка использовалась не только компаниями-фигурантами дела, но и другими предприятиями.

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