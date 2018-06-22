ОПЕК сумела договориться с Ираном об увеличении добычи нефти

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Участники Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) все-таки смогли преодолеть внутренние противоречия и согласовать увеличение добычи нефти. Это решение позволит направить на рынок дополнительные объемы нефти и предотвратить возможный дефицит предложения.

Страны ОПЕК поддержали постепенное увеличение добычи на 1 млн баррелей в сутки от текущего уровня для всех стран, которые участвуют в сделке по ограничению добычи нефти (ОПЕК+). Добычу начнут наращивать уже с июля. Такое решение позволит вернуться к изначальным параметрам соглашения - снижение добычи на 1,8 млн баррелей в сутки. Сейчас реальное сокращение достигло 2,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

Уговорить Иран

Еще накануне заседания ОПЕК в Вене возможность заключения таких договоренностей была под угрозой, так как некоторые страны отказывались согласовывать рост добычи.

Так, Иран, Ирак и Венесуэла даже пригрозили наложить вето на это решение. Иран заявлял, что коллеги по альянсу просто хотят распределить между собой его долю. Венесуэла из-за экономического кризиса стремительно теряет добычу, которая упала с 2,3 млн баррелей в сутки в начале 2017 года до 1,4 млн баррелей в настоящее время. А у Ирака свободные добывающие мощности находятся в политически нестабильном регионе.

Однако самым яростным противником роста добычи был Иран, который заявлял, что ОПЕК не должна действовать в интересах США, которые неоднократно обвиняли картель в искусственном завышении цен на нефть. Иран объяснял свою позицию тем, что рынку не нужны лишние баррели, а возможность появления дефицита на рынке сильно преувеличена.

Кульминацией переговоров 21 июня стал неожиданный для остальных участников уход с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане. Он заявил журналистам, что страны ОПЕК не смогут договориться.

Однако следующее утро обнадежило новостями, что Зангане и министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех встретятся в преддверии заседания ОПЕК. Через час после начала встречи источник ТАСС сообщил, что Иран и Саудовская Аравия достигли компромисса по смягчению квот в рамках ОПЕК+, осталось обсудить лишь детали.

О чем договорились

Итоговое коммюнике ОПЕК не содержит объемов восстановления добычи, в нем сообщается только, что решение саммита состоит в стремлении вернуться к 100%-ному исполнению обязательств (в мае ОПЕК исполнила сделку на 152%). Иными словами, с нынешнего уровня сокращения на 2,8 млн баррелей к уровню октября 2016 года необходимо вернуться к уровню минус 1,8 млн баррелей.

Однако реальный объем роста будет меньше, чем 1 млн баррелей, говорили министры, - около 700 тыс., так как не все страны способны в короткие сроки восстановить добычу. Рост предложения от стран ОПЕК+ будет плавным, пообещал саудовский министр. Рынок заметит увеличение к концу лета, сказал он.

В сентябре, когда только часть стран соберется на заседание мониторингового комитета в Алжире, ОПЕК+ еще раз рассмотрит вопрос о регулировании добычи. Напомним, что именно осенью США угрожали ввести санкции против Ирана, которые могут ограничить его нефтяной экспорт.

Ранее источник ТАСС в одной из ближневосточных делегаций, участвующий в переговорах, говорил, что Иран ведет активные переговоры с коллегами по ОПЕК о смягчении квот по ограничению нефтедобычи и готов обсуждать рост добычи в рамках ОПЕК+ на 700 тыс. баррелей в сутки.

Еще одним требованием Ирана, по словам источника ТАСС, было внесение в итоговую декларацию ОПЕК осуждения возможных санкций Вашингтона против Тегерана. Однако в итоговую декларацию требование Ирана не попало, хотя министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи и признал, что такой вопрос обсуждался.

До окончательного претворения решения в жизнь остался еще один этап - согласовать план с 11 странами не ОПЕК, которые участвуют в сделке, и, главным образом, с Россией. Однако здесь интриги, скорее всего, не предвидится: глава Минэнерго Александр Новак участвовал в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ 21 июня, который и рекомендовал ослабление ограничений на 1 млн баррелей.