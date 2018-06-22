ФАС возбудила дело против сети магазинов "Магнолия" за рекламу сигарет

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против столичной сети магазинов "Магнолия" за распространение рекламы сигарет. Об этом говорится в пятницу в сообщении антимонопольного ведомства.

"В ближайшее время компания должна будет объяснить, почему такая реклама появилась в ее продуктовых магазинах. Рассмотрение дела назначено на 28 июня", - говорится в сообщении ФАС.

Ведомство подчеркивает, что, согласно Федеральному закону "о рекламе", реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок на территории РФ не допускается.