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Нефть WTI подорожала до $69,28 на торгах в США после решения ОПЕК об увеличении добычи

Экономика и бизнес
23 июня, 1:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Эксперты отмечают, что ОПЕК и ее партнеры демонстрируют "отсутствие активного стремления к снижению цен на нефть"

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Стоимость техасской светлой нефти (WTI) увеличилась в пятницу на торгах в Нью-Йорке на $3,74. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

К 16:59 по местному времени (23:59 по мск) цена поставок энергоносителя в августе выросла на $3,74 (5,71%) - до $69,28 за баррель. В пятницу ОПЕК приняла решение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

"Они не смогли оправдать ожидания рынков", - отметил партнер фонда Again Capital Джон Килдафф. По его мнению, ОПЕК и ее партнеры демонстрируют "отсутствие активного стремления к снижению цен на нефть".

На встрече в Вене 22 июня страны ОПЕК согласовали рост добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки. При этом министры стран - участниц неоднократно заявляли, что фактический рост будет меньше. По словам министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, смягчение квот по сделке ОПЕК+ позволит вывести на рынок до 800 тыс. баррелей в сутки.

Окончательное решение будет принято 23 июня на заседании ОПЕК+, куда входят еще ряд стран - экспортеров нефти, включая Россию.

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