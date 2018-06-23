Якутск может стать третьим городом РФ, где Япония реализует проект "Умный город"

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Якутск может стать третьим городом России, где Япония реализует проект "Умный город" в рамках межправительственного сотрудничества двух стран. Об этом сообщил журналистам в субботу временно исполняющий обязанности главы региона Айсен Николаев.

В Якутске 23-24 июня проходят заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и заседание японо-российского Дискуссионного клуба палаты советников (верхняя палата) парламента Японии.

"Сегодня проведены переговоры [с японской делегацией], мы обсудили конкретные вопросы реализации проектов, которые уже реализуются на территории республики, и ряд вопросов, перспективных для сотрудничества, такие как сотрудничество в области медицины, в области дальнейшей разработки наших месторождений, привлечение инвестиций, а также вопросы цифровизации, в частности, реализации проекта "Умный город", который сегодня Япония ведет совместно с Россией в городах Воронеж и Владивосток. Возможно, при поддержке нашего правительства третьим городом будет Якутск", - сказал Николаев.

Российскую делегацию на зеседаниях в Якутске возглавляет председатель Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, японскую - председатель российско-японского Дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.