Правительство разрешило размещать отели в аэропортах на территории пунктов пропуска

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым дополняется перечень видов хозяйственной и иной деятельности, которая может осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Он [перечень] дополнен позицией "деятельность по предоставлению гостиничных услуг транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, и пассажирам задержанных рейсов". Принятое решение дает возможность размещать отели в российских аэропортах на территории пунктов пропуска. Из-за пределов пункта пропуска доступа к таким отелям не предусматривается", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

До этого общими правилами воздушных перевозок были определены условия размещения перевозчиком пассажиров в гостинице в случае задержки или отмены рейса (при ожидании рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное). Однако эта деятельность не была включена в перечень деятельности, разрешенной в пределах воздушных пунктов пропуска через госграницу.

Отмечается, что принятое решение поспособствует развитию гостиничной деятельности для нужд пассажиров, а также развитию дополнительных видов бизнеса в аэропортах.