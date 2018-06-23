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Кабмин вносит в Госдуму поправки о заведомо ложных экспертных заключениях при госзакупках

Экономика и бизнес
23 июня, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Предполагается, что изменения помогут предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан и хищения при госзакупках

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вносит на рассмотрение в Госдуму поправки о введении ответственности за заведомо ложные экспертные заключения в сфере госзакупок. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Законопроектами предлагается определить меры уголовной и административной ответственности за предоставление заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Для этих целей устанавливаются единые требования к оформлению результатов экспертиз, проводимых экспертами и экспертными организациями", - говорится в пояснительной записке к документу. В действующем уголовном законодательстве и в законодательстве об административных правонарушениях нормы об ответственности экспертов отсутствуют.

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей "Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". По части первой статьи ответственность будет наступать за дачу экспертом заведомо ложного заключения, если это повлекло причинение крупного ущерба; по частям второй и третьей - за то же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

В качестве меры ответственности за административное правонарушение в этой сфере предлагается установить для должностных лиц штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц - штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Вносимые изменения должны предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан и хищения при госзакупках.

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