Власти Якутии обсудят на ВЭФ реализацию инвестпроектов с министром экономики Японии

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Реализацию конкретных инвестиционных проектов обсудят в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Такая договоренность достигнута в ходе заседания Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и заседание японско-российского Дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии в Якутске, сообщил Николаев журналистам в субботу.

"Представители Японии хотят ознакомиться не только с нашими красотами, национальным праздником Ысыах, но и инвестиционными проектами. Большой интерес к научным проектам, в том числе по мамонтам. Договорились, что обговорим ряд проектов во время Восточного экономического форума в сентябре. Господин Сэко дал согласие на встречу по конкретным направлениям сотрудничества на полях форума", - сказал Николаев.

Ранее сообщалось, что стороны определили перспективные для сотрудничества отрасли, среди которых взаимодействие в сфере медицины, разработки месторождений на территории региона, а также вопросы цифровизации. Якутск может стать третьим в России городом, где будет реализован проект "Умный город" при поддержке японской стороны.

Врио главы Якутии подчеркнул, что делегация Японии ознакомится в воскресенье с проектами, которые уже реализованы в регионе при поддержке инвесторов из этой азиатской страны. В частности, это круглогодичный тепличный комплекс и экологически безопасный завод по переработке биологических отходов. Эти проекты реализованы на территории городского округа Якутска, уточнил он.

Российскую делегацию на заседаниях в Якутске возглавляет председатель Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, японскую - председатель российско-японского Дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.