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Оппозиция призвала власти Украины учитывать национальные интересы, а не МВФ

Экономика и бизнес
23 июня, 13:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июня. /ТАСС

Лидер "Оппозиционного блока" в Раде Юрий Бойко заявил, что украинский народ "уже по уши в долгах из-за бездарной политики нынешней украинской власти, а очередной кредит все равно будет разворован"

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КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко заявил, что властям Украины необходимо пересмотреть сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и приступить к политике, отвечающей национальным интересам.

"В сегодняшних условиях необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ и заняться, наконец, развитием экономики, поддержать собственного производителя, снизить налоги и тарифы для того, чтобы ожила промышленность. Необходимо проводить политику, которая бы отвечала национальным интересам государства, а не Международного валютного фонда", - приводит его слова пресс-служба партии.

По словам Бойко, в настоящее время наблюдается "попытка диктата со стороны МВФ". "А ведь все страны, которые следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные интересы, оказывались на грани социального противостояния", - отметил он. Оппозиционер добавил, что украинский народ "уже по уши в долгах из-за бездарной политики нынешней украинской власти, а очередной кредит все равно будет разворован".

Международный валютный фонд требует от Киева увеличить цены на газ. Так, МВФ еще в 2016 году призывал украинские власти урегулировать цены на уровне внешних рыночных ставок, но из-за того, что данное обещание не было выполнено, Фонд заморозил кредитование в апреле 2017 года. А в конце апреля этого года МВФ без объяснения причин отклонил переданные ему руководством компании "Нафтогаз Украина" предложения Киева повысить цены на газ для населения на 65%.

22 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман не смог заверить украинцев в том, что цены на газ для населения не будут повышены. Вместо этого во время часа вопросов к правительству в Раде он лишь заявил о поиске "справедливой формулы" на газ.

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