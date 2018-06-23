Казахстан надеется на справедливое перераспределение квот между странами ОПЕК+

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Казахстан поддерживает решение ОПЕК об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ и надеется на справедливое перераспределение квот между странами-участницами соглашения. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Оно должно быть справедливым", - сказал он, отвечая на вопрос, какое распределение квот устроило бы Казахстан.

Бозумбаев также отметил, что добыча нефти на казахстанском месторождении Кашаган в этом году не будет увеличена до 370 тыс. баррелей в сутки, даже если будет принято решение нарастить добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

"Не в этом году", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос, когда добыча на месторождении достигнет этого уровня.

Кашаган - крупнейшее нефтегазовое месторождение в Казахстане, было запущено в промышленную эксплуатацию осенью 2016 года. На тот момент коммерческая добыча составляла 75 тыс. баррелей в сутки, в 2017 году ее планировалось увеличить до 370 тыс. баррелей.

В апреле 2018 года Кашаган вышел на добычу в 300 тыс. баррелей в сутки после проведенного в марте ремонта.