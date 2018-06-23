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Зампред Еврокомиссии заявил, что введение США пошлин на авто из ЕС не останется без ответа

Экономика и бизнес
23 июня, 16:07 дата обновления: 23 июня, 16:13 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, июня. /ТАСС

Ранее Дональд Трамп сообщил о готовности ввести пошлины в 20% на автомобили из ЕС, если тот не снимет торговые барьеры

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Заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен

Заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен

© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Европа не оставит без ответа введение США пошлин на европейские автомобили. Об этом заявил в субботу в интервью французской газете Le Monde заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен.

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"Совершенно непонятно, каким образом машины могли бы угрожать национальной безопасности США, - сказал он. - Если Соединенные Штаты решат ввести пошлины, у нас не будет другого выбора, кроме как реагировать на это".

В конце мая президент США Дональд Трамп потребовал от своих служб в интересах национальной безопасности провести исследование ситуации с импортом автомобилей в США. Аналогичные процедуры предшествовали введению Вашингтоном пошлин на европейскую сталь и алюминий.

"Мы не хотим вести сражение ни в Twitter, ни путем публичных заявлений. Необходимо остановить эту эскалацию", - заявил Катайнен.

В своем комментарии газета отмечает, что "решение относительно пошлин на автомобили может быть принято в начале 2019 года, однако в ЕС не исключают, что оно последует еще до ноябрьских выборов в США". "В Европе следят за этим процессом с большим беспокойством, учитывая, что его последствия были бы тяжелыми для европейской промышленности, в особенности - немецкой", - подчеркивает газета.

Ранее в пятницу президент США заявил, что Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний.

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