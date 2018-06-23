ОПЕК+ за время действия сделки недопоставила на рынок более 1 млрд баррелей нефти

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения по ограничению добычи нефти (ОПЕК+) за время действия сделки недопоставили на рынок более 1 млрд баррелей нефти, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+.

"Я хочу особо отметить, что за эти 17 месяцев, благодаря совместным действиям стран ОПЕК и "не ОПЕК", на рынок не поставлено, дополнительно сокращено более 1 млрд баррелей нефти", - отметил Новак.

Он добавил, что страны ОПЕК+ в ходе встречи не стали корректировать цели соглашения.

Министры стран - участниц соглашения по ограничению добычи нефти начали переговоры по разработке документов о продолжении сотрудничества после 2018 года, предложения подготовят в течение трех месяцев, добавил Новак.

"Сегодня мы также в рамках министерской встречи положили начало дискуссии по проекту документа, в котором мы планируем реализовать наше сотрудничество после окончания 2018 года уже на более долгосрочную перспективу. Был представлен проект соответствующей концепции сотрудничества, мы договорились о том, что в течение ближайших трех месяцев, к следующей встрече на уровне мониторингового комитета, будут подготовлены соответствующие предложения от всех стран, входящих и не входящих в ОПЕК, для подготовки этого документа". - сказал Новак.

По словам Новака, Россия сможет увеличить добычу нефти на 170 тыс. баррелей в сутки благодаря решению ОПЕК+. "170 где будет, может, 180 (тыс. баррелей в сутки - прим. ТАСС - сказал и отметил, что этот объем Россия вряд ли сможет нарастить уже июле. Этот рост будет достигнут во втором квартале. "Все будет зависеть от того, как быстро они смогут подготовиться к восстановлению", - считает он.

По его словам, Минэнерго РФ будет рассматривать равные возможности по росту добычи для всех российских компаний. "Мы и дальше будем рассматривать равные возможности (по росту добычи - прим. ТАСС) для всех компаний", - подчеркнул Новак.

Россия намерена на 100% соблюсти условия по ограничению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. "Мы будем в июне выходить на те параметры, которые были раньше (до принятия решения по увеличению добычи - прим. ТАСС)", - сказал министр.