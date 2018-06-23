Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОПЕК+ за время действия сделки недопоставила на рынок более 1 млрд баррелей нефти

Экономика и бизнес
23 июня, 16:23 дата обновления: 23 июня, 16:32 UTC+3

Глава Минэнерго Александр Новак добавил, что участники ОПЕК+ в течение трех месяцев подготовят документы по продолжению сотрудничества после 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Стоян Васев/ТАСС

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения по ограничению добычи нефти (ОПЕК+) за время действия сделки недопоставили на рынок более 1 млрд баррелей нефти, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+.

Смотрите также

Переговоры ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Досье

"Я хочу особо отметить, что за эти 17 месяцев, благодаря совместным действиям стран ОПЕК и "не ОПЕК", на рынок не поставлено, дополнительно сокращено более 1 млрд баррелей нефти", - отметил Новак.

Он добавил, что страны ОПЕК+ в ходе встречи не стали корректировать цели соглашения.

Министры стран - участниц соглашения по ограничению добычи нефти начали переговоры по разработке документов о продолжении сотрудничества после 2018 года, предложения подготовят в течение трех месяцев, добавил Новак.

"Сегодня мы также в рамках министерской встречи положили начало дискуссии по проекту документа, в котором мы планируем реализовать наше сотрудничество после окончания 2018 года уже на более долгосрочную перспективу. Был представлен проект соответствующей концепции сотрудничества, мы договорились о том, что в течение ближайших трех месяцев, к следующей встрече на уровне мониторингового комитета, будут подготовлены соответствующие предложения от всех стран, входящих и не входящих в ОПЕК, для подготовки этого документа". - сказал Новак.

По словам Новака, Россия сможет увеличить добычу нефти на 170 тыс. баррелей в сутки благодаря решению ОПЕК+. "170 где будет, может, 180 (тыс. баррелей в сутки - прим. ТАСС - сказал и отметил, что этот объем Россия вряд ли сможет нарастить уже июле. Этот рост будет достигнут во втором квартале. "Все будет зависеть от того, как быстро они смогут подготовиться к восстановлению", - считает он.

По его словам, Минэнерго РФ будет рассматривать равные возможности по росту добычи для всех российских компаний. "Мы и дальше будем рассматривать равные возможности (по росту добычи - прим. ТАСС) для всех компаний", - подчеркнул Новак.

Россия намерена на 100% соблюсти условия по ограничению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. "Мы будем в июне выходить на те параметры, которые были раньше (до принятия решения по увеличению добычи - прим. ТАСС)", - сказал министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
2
МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
3
Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
4
Сборная Бельгии по футболу разгромила команду Туниса в матче чемпионата мира
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
В Литве разбился самолет Як-52
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости