Первый замглавы Минсельхоза заявил о готовности России принять чемпионат мира по пахоте

СУЗДАЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Россия готова организовать и принять у себя чемпионат мира по пахоте, сообщил журналистам в субботу на открытии чемпионата Европы по пахоте в Суздале первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Россия готова к чемпионату мировому, уверен, что организационные мероприятия, которые в таких случаях происходят, не займут так много времени. Есть инициатива и региона, "Росагролизинга" и министерства, поэтому уверен, что нас ждет очень большой праздник", - сказал Хатуов, отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет принять у себя чемпионат мира по пахоте.

"Думаю, что мировой чемпионат мы постараемся проработать так, чтобы он тоже прошел здесь, на красивой с 1000-летней историей Владимиро-Суздальской земле", - добавила губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

35-й чемпионат Европы по пахоте, который впервые проходит в России, стартовал в субботу в Суздале (Владимирская область). Участие в мероприятии принимают представители 11 стран, более 50 производителей из России и Европы представляют новинки сельхозтехники. Мероприятие стало одним из центральных событий проекта "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу" и включено в культурную программу ЧМ, утвержденную правительством России.

Европейская пахотная федерация проводит соревнования с 1982 года. Членами организации являются Англия, Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Россия, Франция, Чехия, Швейцария, Шотландия, Эстония. На чемпионате Европы по пахоте Россию представляют Андрей Шаль (Рязанская область) и Вадим Зарецких (Удмуртская Республика) - победители VI и V открытых чемпионатов России по пахоте.