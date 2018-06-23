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В Чувашии запустили производство пищевого оборудования

Экономика и бизнес
23 июня, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

На предприятии будут выпускать картофелеочистительные, тестомесильные, овощерезательные машины и электрические мясорубки

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Компания "Чувашторгтехника" в субботу открыла новый производственный корпус, в котором будут производить профессиональное кухонное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

"В организацию производства профессионального кухонного оборудования вложено 120 млн рублей инвестиций <…> По словам главы Чувашии Михаила Игнатьева, стало доброй традицией в преддверии Дня республики запускать новые производства", - сказали в пресс-службе. День республики будут праздновать 24 июня.

На предприятии будут выпускать картофелеочистительные, тестомесильные, овощерезательные машины и электрические мясорубки. На производстве создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.

В церемонии открытия принял участие директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой. "Приятно видеть, что все компании, которые входят в большую семью АО "Чувашторгтехника", уверенно стоят на ногах. Благодаря этому Чувашская Республика сегодня является номером один в России по производству пищевого оборудования", - сказал он на торжественной церемонии.

Гендиректор компании "Чувашторгтехника" Наиль Хайрутдинов отметил, что на новом производстве будет выпускать оборудование, которое ранее не производилось в России. "Предприятие уже обеспечено заказами на 100 млн рублей <…> Это позволит нам четко двигаться вперед, планировать производство, а также увеличить количество занятых людей", - привели слова Хайрутдинова в пресс-службе администрации главы республики.

Компания "Чувашторгтехника" 60 лет работает на рынке торгово-технологического оборудования, в последние годы почти 50% прибыли предприятие инвестировало в укрепление материально-технической базы, модернизацию производства, приобретение новейшего технологического оборудования мирового уровня.

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