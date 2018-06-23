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РФ и ОПЕК согласовали рост добычи на 1 млн баррелей в сутки и объявили о новом картеле

Экономика и бизнес
23 июня, 21:59 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 23, июня. /ТАСС

Министры согласились нарастить добычу так, чтобы вернуться к 100%-ному исполнению договоренностей

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© EPA/LISI NIESNER

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, как и ожидалось, на встрече в субботу утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз.

Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя и рассказали, в каком формате альянс может существовать после 2018 года.

Подготовка к росту

Самая долгая встреча ОПЕК+ за всю историю сделки закончилась в субботу всеобщим согласием нарастить добычу так, чтобы компенсировать перевыполнение квот и вернуться к 100%-ному исполнению договоренностей (сейчас страны сокращают добычу на 152% от плана). Предполагается, что добыча будет восстанавливаться в течение второго полугодия, однако, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, не исключен резкий рост уже в июле.

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Решению нарастить добычу предшествовали длительные переговоры в течение 20-22 июня, основной сложностью в которых была позиция Ирана, не желавшего поддерживать появление дополнительных баррелей на рынке. В конечном счете и Иран согласился на всеобщее послабление ограничений, хотя его требование включить осуждение санкций США в итоговое коммюнике ОПЕК и не было удовлетворено.

О возможном влиянии США на политику ОПЕК говорили в Вене все эти дни. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане обвинял президента Дональда Трампа в том, что тот манипулирует ценами на нефть через записи в Twitter. С подачи Зангане, аль-Фалех и глава Минэнерго РФ Александр Новак были вынуждены объяснять журналистам, что "при принятии решения о росте добычи Twitter не руководствовались".

Темпы роста

Несмотря на озвученную круглую цифру в 1 млн баррелей, остается пока неясным, каким будет конкретный рост добычи у каждой страны в отдельности. Этим вопросом займется мониторинговый комитет ОПЕК+.

Пока же считается, что те, страны, которые технологически могут нарастить добычу просто придут к своим первоначальным уровням добычи, оговоренным в соглашении о сокращении. Из 24 членов соглашения такими возможностями обладают, в том числе, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман и Алжир.

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С учетом того, что такие страны как Венесуэла, Мексика, Ирак и другие не имеют возможности увеличить добычу в короткие сроки, реальный рост может быть и меньше 1 млн, говорили министры. Они оценивали его в диапазоне от 600 до 800 тыс. баррелей в сутки.

При этом Халед аль-Фалех пообещал, что "значительный рост добычи" будет заметен уже в июле. "Будет ли это 250, 300 или 400 тыс., я не знаю", - рассуждал он. Министр также предупредил, что в сентябре на заседании мониторингового комитета в Алжире и показатель в 1 млн может быть подвергнут пересмотру.

"Мы решили, что при фундаментальных изменениях на рынке, при которых возникнет необходимость тем или иным образом скорректировать лимиты, мы созовем внеочередное заседание", - говорил он, отвечая на вопрос ТАСС, может ли ОПЕК+ рассмотреть дополнительное увеличение добычи сверх этого объема, если США введут санкции против Ирана и ограничат его нефтяной экспорт.

Рождение нового картеля

Российская добыча в рамках ослабления ограничений может вырасти на 170-180 тыс. баррелей в сутки, и даже на 200 тыс., сказал журналистам Александр Новак. Распределение квот среди компаний будет обсуждаться дополнительно.

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Однако громче, чем комментарии о российской добыче, прозвучали новости о возможном вступлении России в ОПЕК в качестве наблюдателя. Такое заявление на соответствующий вопрос ТАСС сделал саудовский министр. "Мы пригласили Россию как наблюдателя, и надеемся, что они рассмотрят это и подадут заявку. Могу вас заверить - остальные члены ОПЕК будут только рады этому", - сказал он.

Статус наблюдателя не несет обязательств, но при этом позволяет "участвовать в обсуждении, обмениваться информацией", объяснял Новак. При этом постоянное членство пока не рассматривается, заметил он.

Кроме того, в течение трех ближайших месяцев Россия и ОПЕК подготовят проект решения об институализации своих отношений в виде создания новой организации. Она, как и ОПЕК, сможет принимать решения по регулированию рынка нефти, а страны-участники будут иметь равные доли голосов.

У организации по аналогии с ОПЕК будет свой секретариат. Но о ликвидации ОПЕК как организации речи не идет, уточнял он. Новый институт не будет называться ОПЕК+, сказал Новак, отметив, что его новое наименование еще находится в разработке.

Вероятнее всего, решение о создании нового картеля будет приниматься на следующей встрече альянса - 3-4 декабря в Вене.

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