В Чувашии запустили производство танк-контейнеров для жидкостей, газов и сыпучих продуктов

ТАСС, 23 июня. Чебоксарское предприятие "Сеспель" в субботу открыло в Чувашии производство танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

"Данная производственная площадка построена по всем мировым стандартам с точки зрения технологии производства. И что очень важно, здесь совмещается процесс производства и демонстрации продукции. Подобных площадок у нас в России сегодня нет", - привели слова Корчевого в пресс-службе.

Глава республики Михаил Игнатьев на церемонии открытия отметил, что сейчас 90% танк-контейнеров завозится из-за границы. По его словам, производственная деятельность нового корпуса в перспективе позволит занять около 30% этого рынка России. Игнатьев добавил, что у предприятия хорошие перспективы для реализации продукции на экспорт.

"Открытие данного производства значимо не только для нашей республики, но и всей России. Запуская его, предприятие решает поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи по импортозамещению качественной отечественной продукцией", - привели слова Игнатьева в пресс-службе.

Проектная мощность нового производственного комплекса, который запущен в Моргаушском районе, составляет около 300 танк-контейнеров в год. По информации пресс-службы администрации главы республики, основными потребителями танк-контейнеров в России являются крупнейшие экспедиторские компании "Северстальтранс", "Дальневосточная транспортная группа", "Трансконтейнер", "Стим". Их представители уже проявили заинтересованность к продукции предприятия "Сеспель". Продукцию планируется поставлять не только в Россию, но и на рынки Белоруссии и Казахстана.

ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель" специализируется на выпуске полуприцепов-цистерн для перевозки сыпучих грузов - муки, зерна, комбикорма, цемента, извести.

В церемонии открытия принял участие директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Корчевой.