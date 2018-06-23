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Бельгийский филиал банка ING опроверг утверждения СМИ о работе с офшорами россиян

Экономика и бизнес
23 июня, 23:55 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что женевский филиал "ING Бельгия" открывал счета некоторым офшорным компаниям из Панамы или с Британских Виргинских островов

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БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Бельгийский филиал голландского банка ING опровергает появившиеся в субботу сообщения местных СМИ о том, что он якобы обслуживает офшорные компании, связанные с россиянами.

"ING принял к сведению сообщения СМИ о своей деятельности в Женеве. Банк отрицает то, как он представлен. ING полностью привержен ведению бизнеса на самом высоком уровне добросовестности и соответствия нормативным требованиям, включая и строгое соблюдение всех применяемых законов, правил и стандартов на каждом из рынков и юрисдикций, в которых мы работаем", - отмечается в заявлении банка, опубликованном на его сайте.

Бельгийская газета Le Soir опубликовала в субботу статью со ссылкой на "Панамские документы", в которой утверждается, что женевский филиал "ING Бельгия" открывал счета некоторым офшорным компаниям из Панамы или с Британских Виргинских островов, которые якобы связаны с россиянами.

Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, в 2016 году опубликовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, других видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, названные "Панамские документы", были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca.

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