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Банки начнут информировать заемщиков о рисках валютных кредитов

Экономика и бизнес
24 июня, 0:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Также банки будут обязаны раскрывать информацию о плавающих ставках

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские банки начиная с 24 июня обязаны информировать заемщиков о рисках оформления кредитов в иностранной валюте. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье.

До этого кредитор был обязан размещать в местах приема заявок на кредиты, в том числе в интернете, информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского или ипотечного кредита. Принятый же документ дополняет требование к банкам сообщать сведения о повышенных рисках заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты займов, а также о дате, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом, или порядке ее определения.

Предупреждение крупными буквами должно быть прописано на первой странице договора кредитования. В случае несоблюдения банком этого требования он может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной законом о потребкредитовании.

Кроме того, по новому закону банки обязаны раскрывать информацию о плавающих ставках, о том, каким образом они будут влиять на размер платежей заемщика, причем эта норма коснется не только валютных, но и рублевых кредитов. Кроме того, кредиторы должны будут предоставлять на первой странице договора информацию о стоимости кредита не только в процентах, но и в денежном выражении - речь идет как об информации о ежемесячном платеже, так и о полной стоимости кредита.

Также должен быть определен примерный размер среднемесячного платежа заемщика, рассчитываемый в порядке, установленном ЦБ РФ, и носящий информационный характер. Он должен быть указан на первой странице договора.

Документ был инициирован правительством РФ после того, как в связи с резким изменением курса рубля к доллару в конце 2014 года остро встала проблема выплат по кредитам со стороны валютных заемщиков, в особенности по ипотечным кредитам.

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