Египет планирует полностью отказаться от импорта газа

КАИР, 24 июня. /ТАСС/. Египет намерен до конца 2018 года полностью отказаться от импорта газа. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла, передало в воскресенье издание Masrawy.

"В четвертом квартале Египет планирует прекратить импорт сжиженного природного газа, чтобы уже в следующем году начать экспорт собственного газа, - сказал он. - С увеличением собственного производства мы намерены выйти на полное самообеспечение внутренних потребностей в "голубом топливе". По словам министра, уже в 2018 году его ведомство ожидает привлечения $10 млрд иностранных инвестиций на разработку газовых и нефтяных месторождений на территории страны. Кроме того, Египет пошел на гибкое ценообразование на газ "в целях поощрения инвестиций и роста предложений".

Ранее страна поставила целью увеличение на 50% добычи природного газа к середине 2018 года и дальнейшее наращивание этих показателей. В ближайшие четыре года в Средиземноморье планируется реализовать 16 проектов в газовой сфере общей стоимостью в $25 млрд. Кроме того, за последние четыре года в нефтегазовой сфере было реализовано еще 24 проекта с инвестиционным капиталом в $2,16 млрд, которые привели к добыче 1,4 млрд кубометров газа и 26 тыс. баррелей конденсата.

Наиболее перспективными проектами являются газовое поле Эз-Зохр, где Египет стремится выйти на уровень добычи в 7,2 млрд кубометров газа в день, и поля в Западной дельте Нила, к северу от Александрии на шельфе Средиземного моря.

До революции 2011 года Египет не только был в состоянии за счет внутреннего рынка удовлетворять потребности в газе, но и экспортировать сжиженный природный газ в Израиль и Иорданию. Однако из-за нестабильной политической ситуации все работы по геологоразведке и проекты по увеличению добычи природного газа в Египте были приостановлены. На фоне снижения объемов производства внутреннее потребление газа все эти годы росло, что привело к дефициту этого вида топлива в стране, в результате чего остро встал вопрос об импорте его из-за рубежа. В 2017 году импорт газа составил порядка 31,1 млн кубометров в день.