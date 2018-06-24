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Экспорт из России в Индию вырос на 40% за четыре месяца 2018 года

Экономика и бизнес
24 июня, 17:16 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Товарооборот между двумя странами за январь-апрель этого года вырос на 29,1%, добавили в торговом представительстве РФ в Индии

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© Юрий Смитюк/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Экспорт товаров из России в Индию вырос за январь-апрель 2018 года на 40,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил около $2,2 млрд. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в торговом представительстве РФ в Индии.

Согласно данным торгпредства, значительный рост показал экспорт бобовых - на более чем 600% - с примерно $2 млн в первые четыре месяца 2017 года до $14,5 млн в 2018 году, а также семян подсолнечника и других масличных культур - на 457% - с $37,2 тыс. до $207,4 тыс. В числе лидеров роста - также экспорт из РФ радиолокационной аппаратуры (с $2,7 млн до $39,3 млн), компасов и навигационного оборудования (с $4,6 млн до $23,9 млн), электрических трансформаторов (с $2,5 млн до $13,2 млн), ряда других товаров.

В целом товарооборот между Россией и Индией за январь-апрель 2018 года вырос на 29,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил примерно $3,2 млрд. Импорт из Индии вырос на 10,7% - до $1,02 млрд.

При этом по-прежнему лидирующие позиции в российском экспорте в Индию занимают необработанные алмазы, серебро, минеральные и химические удобрения, сырая нефть и нефтепродукты, а также продукция машиностроения, синтетический каучук, полимеры, изделия из пластмассы, бумага и другие товары. Из Индии Россия получает лекарственные средства, чай, консервированные овощи, виноград и изюм, рис, кофе и экстракты из него, другие товары.

Россия и Индия в последние годы демонстрируют устойчивый высокий рост товарооборота, отметили в Торгпредстве РФ. Две страны договорились довести товарооборот до $30 млрд к 2025 году. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 году российско- индийский товарооборот составил $9,4 млрд долларов (рост на 21,4% по сравнению с показателем предыдущего года).

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