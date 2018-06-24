Власти Сирии разрешили ливийским авиакомпаниям возобновить пассажирские рейсы в страну

ТАСС, 24 июня. Власти Сирии выдали ливийским авиакомпаниям разрешение на возобновление рейсов в страну. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Al Motawaset со ссылкой на уведомление Главного управления гражданской авиации Сирийской Арабской Республики, направленное авиационным властям североафриканского государства.

В частности, в нем отмечается, что "воздушное пространство Сирии безопасно", а ее аэропорты готовы принять ливийские пассажирские самолеты. Соответствующее уведомление было получено гендиректором Управления гражданской авиации Ливии Мухаммедом Айядом Зейданом. "Будем рады запуску полетов ливийских авиалиний в сирийские аэропорты", - говорилось в нем.

Ранее министр транспорта Сирии Али Хамуд заявлял, что его страна в настоящее время прорабатывает вопрос о возобновлении рейсов "Сирийских арабских авиалиний" в Ливию. Он также подчеркнул, что его ведомство выдаст необходимые разрешения и ливийским перевозчикам.

Авиасообщение между двумя странами было прервано семь лет назад вслед за охватившими их народными волнениями на волне так называемой арабской весны, вылившимися для Ливии и Сирии кровопролитными гражданскими войнами. В последнее время официальный Дамаск и ливийские власти на востоке начали восстанавливать двустороннее сотрудничество по многим направлениям, в первую очередь - в сфере торгового обмена.

Так, в конце мая город Бенгази - второй по величине в Ливии, где еще год назад шли ожесточенные бои, - провел первую в своем роде ярмарку сирийских товаров. Ранее ливийские бизнесмены заявили о намерении принять участие в 60-й Международной ярмарке в Дамаске, которая пройдет с 6 по 15 сентября.