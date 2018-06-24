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Ирландец стал лучшим пахарем на чемпионате Европы под Суздалем

Экономика и бизнес
24 июня, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Всего участие в мероприятии приняли представители 11 стран

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ТАСС, 24 июня. Три участника из Ирландии заняли все призовые места 35-го чемпионата Европы по пахоте, который впервые в этом году проходил в России, сообщила ТАСС в воскресенье представитель оргкомитета мероприятия. Главный трофей - трактор "Кировец К-424" - увезет домой Лайем О'Дрисколл, признанный лучшим пахарем.

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35-й чемпионат Европы по пахоте стартовал в субботу под Суздалем (Владимирская область). Участие в мероприятии приняли представители 11 стран, более 50 производителей из России и Европы представили новинки сельхозтехники. Мероприятие, включенное в культурную программу ЧМ-2018, стало одним из центральных событий проекта "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу". В рамках чемпионата Европы под Суздалем также состоялся седьмой открытый чемпионат России по пахоте.

"Все призовые места чемпионата Европы заняла Ирландия. Главный приз - трактор "Кировец К-424" - получил чемпион, еще двоих наградили памятными призами", - сказала собеседница агентства.

Победителем чемпионата России по пахоте и обладателем трактора Deutz Fahr стал Александр Дерюгин из Санкт-Петербурга. Второе и третье место завоевали чемпион 2013 года Евгений Низовских из Калининградской области и Виктор Кудинов из Орловской области, принимающий участие в чемпионате России по пахоте с 2014 года.

Европейская пахотная федерация (ЕПФ) проводит соревнования с 1982 года. Членами организации являются Англия, Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Россия, Франция, Чехия, Швейцария, Шотландия, Эстония. В этом году на чемпионате Европы по пахоте Россию представили Андрей Шаль (Рязанская область) и Вадим Зарецких (Удмуртская Республика) - победители VI и V открытых чемпионатов России по пахоте.

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