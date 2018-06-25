Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Средняя пенсия в 2019 году в случае повышения пенсионного возраста может вырасти до 15,4 тыс. рублей. Об этом глава Минтруда Максим Топилин рассказал в интервью газете "Известия".

"К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15,4 тыс. рублей. Это среднее повышение", - считает Топилин.

При этом министр подчеркнул, что данную прибавку зачастую неверно трактуют. "1 тыс. рублей - прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тыс. рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", - пояснил Топилин.

Кроме того, глава Минтруда уточнил, что индексация пенсий происходит только для неработающих пенсионеров. "Пока пенсионеры работают, прибавку получать, к сожалению, не будут. Когда они прекратят работу, их пенсия будет увеличена с учетом всех индексаций, которые были произведены за то время, когда они работали", - рассказал министр.

Максим Топилин считает нецелесообразным введение квот на рабочие места для пожилых людей по аналогии с уже существующими квотами для инвалидов. "У нас есть квоты только для одной категории - это инвалиды. Ни для молодежи, ни для пожилых таких механизмов нет. Думаю, что это нецелесообразно", - считает министр.

Глава ведомства отметил, что квоты на рабочие места для пожилых людей могут подтолкнуть работодателей "обходить механизм". Ранее Топилин сообщал, что Минтруд готовит комплекс мер, которые позволят держать под контролем занятость пожилых людей.

Топилин уточнил, что пенсионный возраст для женщин планируется повысить на большее количество лет, чем для мужчин, так как продолжительность их жизни выше.

"Практически во всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов для мужчин и женщин. Основная причина в том, что, к счастью, женщины живут дольше. Это мировые тенденции. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин у нас несколько выше", - сказал Топилин.

Он добавил, что с одной стороны, чтобы ресурсы пошли на повышение пенсий, возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин должен быть сближен. "С другой стороны, женщины несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку. У нас есть определенные взгляды на этот вопрос, российские традиции, поэтому определенный разрыв должен сохраняться", - сказал глава Минтруда.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.