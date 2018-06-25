Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей

Экономика и бизнес
25 июня, 1:49 дата обновления: 25 июня, 2:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

По словам главы Минтруда Максима Топилина, к концу этого года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Средняя пенсия в 2019 году в случае повышения пенсионного возраста может вырасти до 15,4 тыс. рублей. Об этом глава Минтруда Максим Топилин рассказал в интервью газете "Известия".

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

"К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15,4 тыс. рублей. Это среднее повышение", - считает Топилин.

При этом министр подчеркнул, что данную прибавку зачастую неверно трактуют. "1 тыс. рублей - прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тыс. рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", - пояснил Топилин.

Кроме того, глава Минтруда уточнил, что индексация пенсий происходит только для неработающих пенсионеров. "Пока пенсионеры работают, прибавку получать, к сожалению, не будут. Когда они прекратят работу, их пенсия будет увеличена с учетом всех индексаций, которые были произведены за то время, когда они работали", - рассказал министр.

Смотрите также

Индексация пенсий в России. Досье

Максим Топилин считает нецелесообразным введение квот на рабочие места для пожилых людей по аналогии с уже существующими квотами для инвалидов. "У нас есть квоты только для одной категории - это инвалиды. Ни для молодежи, ни для пожилых таких механизмов нет. Думаю, что это нецелесообразно", - считает министр.

Глава ведомства отметил, что квоты на рабочие места для пожилых людей могут подтолкнуть работодателей "обходить механизм". Ранее Топилин сообщал, что Минтруд готовит комплекс мер, которые позволят держать под контролем занятость пожилых людей.

Топилин уточнил, что пенсионный возраст для женщин планируется повысить на большее количество лет, чем для мужчин, так как продолжительность их жизни выше.

"Практически во всех странах идет уравнивание пенсионных возрастов для мужчин и женщин. Основная причина в том, что, к счастью, женщины живут дольше. Это мировые тенденции. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин у нас несколько выше", - сказал Топилин.

Он добавил, что с одной стороны, чтобы ресурсы пошли на повышение пенсий, возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин должен быть сближен. "С другой стороны, женщины несут гораздо большую семейную, домашнюю нагрузку. У нас есть определенные взгляды на этот вопрос, российские традиции, поэтому определенный разрыв должен сохраняться", - сказал глава Минтруда.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
2
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек
3
WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе
4
ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на выборах президента
5
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости