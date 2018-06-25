Нефть Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+

ТАСС, 25 июня. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в начале торгов на бирже ICE упала на 2%, до $74,05 за баррель на фоне итогов встречи стран ОПЕК+ 22-23 июня.

Страны ОПЕК+ на встрече в субботу, 23 июня, утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз.

Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя и рассказали, в каком формате альянс может существовать после 2018 года. При этом 22 июня цена августовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 3%, до $75,2.

Подготовка к росту

Самая долгая встреча ОПЕК+ за всю историю сделки закончилась в субботу всеобщим согласием нарастить добычу так, чтобы компенсировать перевыполнение квот и вернуться к 100%-ному исполнению договоренностей (сейчас страны сокращают добычу на 152% от плана). Предполагается, что добыча будет восстанавливаться в течение второго полугодия, однако, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, не исключен резкий рост уже в июле.

Решению нарастить добычу предшествовали длительные переговоры 20-22 июня, основной сложностью в которых была позиция Ирана, который не желал поддерживать появление дополнительных баррелей на рынке. В конечном счете и Иран согласился на всеобщее послабление ограничений, хотя его требование включить осуждение санкций США в итоговое коммюнике ОПЕК и не было удовлетворено.