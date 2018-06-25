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WSJ: Трамп хочет запретить компаниям КНР инвестировать в технологические предприятия США

Экономика и бизнес
25 июня, 4:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июня. /ТАСС

По данным газеты, такие планы пока не носят окончательный характер и могут измениться

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США, а также ввести дополнительный запрет на экспорт значимых американских технологий в КНР. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

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По ее данным, о таком решении вашингтонской администрации будет объявлено в конце наступившей недели. Как отмечается, министерство финансов США, в частности, планирует запретить фирмам, в которых Китай владеет по меньшей мере 25% акций, приобретать компании США, имеющие отношение к "промышленно значимым технологиям". Планы пока не носят окончательный характер и могут измениться.

Кроме того, Совет национальной безопасности при Белом доме и министерство торговли прорабатывают планы введения запрета на экспорт ряда таких технологий в КНР, сообщают источники издания.

Как отмечает WSJ, планируемые ограничения администрации США будут касаться лишь потенциальных новых сделок и не затронут существующие соглашения. При этом разграничений между государственными и частными компаниями КНР в данном случае проводиться не будет. По данным газеты, Вашингтон даст компаниям США высказать свое мнение в связи с планируемыми ограничениями перед их вступлением в силу.

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