WSJ: Трамп хочет запретить компаниям КНР инвестировать в технологические предприятия США

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США, а также ввести дополнительный запрет на экспорт значимых американских технологий в КНР. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее данным, о таком решении вашингтонской администрации будет объявлено в конце наступившей недели. Как отмечается, министерство финансов США, в частности, планирует запретить фирмам, в которых Китай владеет по меньшей мере 25% акций, приобретать компании США, имеющие отношение к "промышленно значимым технологиям". Планы пока не носят окончательный характер и могут измениться.

Кроме того, Совет национальной безопасности при Белом доме и министерство торговли прорабатывают планы введения запрета на экспорт ряда таких технологий в КНР, сообщают источники издания.

Как отмечает WSJ, планируемые ограничения администрации США будут касаться лишь потенциальных новых сделок и не затронут существующие соглашения. При этом разграничений между государственными и частными компаниями КНР в данном случае проводиться не будет. По данным газеты, Вашингтон даст компаниям США высказать свое мнение в связи с планируемыми ограничениями перед их вступлением в силу.