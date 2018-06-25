Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке золота запущен на Камчатке

ТАСС, 25 июня. Горно-металлургический комбинат (ГМК) Озерновский, который займется добычей и переработкой золотой руды, запущен на Камчатке, сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"[Губернатор Камчатки] Владимир Илюхин принял участие в торжественном открытии Озерновского горно-металлургического комбината. До конца года на одном из крупнейших месторождений Камчатского края планируется добыть до тонны золота", - говорится в сообщении.

Озерновский ГМК - четвертое крупное золотодобывающее производство на Камчатке. Сейчас на комбинате работают более 200 человек. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года. Тогда число рабочих мест на предприятии составит около 600 человек.

"Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых сложных с точки зрения логистики, климатических условий, особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он сегодня заработал. Я очень признателен геологам, которые в те далекие советские годы разведали это месторождение, поставили на баланс запасы. Я благодарен инвесторам, которые в течение всех этих лет верили в то, что здесь ГОК будет", - приводит пресс-служба Илюхина.

В этом году предприятие планирует добыть порядка тонны золота. Налоговые поступления в краевой бюджет от этого объема составят больше 100 млн рублей.