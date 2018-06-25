Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке золота запущен на Камчатке

Экономика и бизнес
25 июня, 4:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

До конца 2018 года на одном из крупнейших месторождений края планируется добыть до тонны золота

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июня. Горно-металлургический комбинат (ГМК) Озерновский, который займется добычей и переработкой золотой руды, запущен на Камчатке, сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"[Губернатор Камчатки] Владимир Илюхин принял участие в торжественном открытии Озерновского горно-металлургического комбината. До конца года на одном из крупнейших месторождений Камчатского края планируется добыть до тонны золота", - говорится в сообщении.

Озерновский ГМК - четвертое крупное золотодобывающее производство на Камчатке. Сейчас на комбинате работают более 200 человек. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года. Тогда число рабочих мест на предприятии составит около 600 человек.

"Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых сложных с точки зрения логистики, климатических условий, особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он сегодня заработал. Я очень признателен геологам, которые в те далекие советские годы разведали это месторождение, поставили на баланс запасы. Я благодарен инвесторам, которые в течение всех этих лет верили в то, что здесь ГОК будет", - приводит пресс-служба Илюхина.

В этом году предприятие планирует добыть порядка тонны золота. Налоговые поступления в краевой бюджет от этого объема составят больше 100 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Персоны
Илюхин, Владимир Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Будапешт призвал Киев не оправдывать притеснение венгров конфликтом с Москвой
2
CBS: английский бульдог победил в конкурсе самых уродливых собак в США
3
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
4
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
5
WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на выборах президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости