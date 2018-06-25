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Субсидии на полеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток увеличат на 700 млн рублей

Экономика и бизнес
25 июня, 4:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Евгений Дитрих добавил, что внутри программы субсидирования планируется перераспределить в пользу Дальнего Востока

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минтранс и Минвостокразвития подготовили предложения по увеличению на 700 млн рублей объема программы по субсидированию авиаперевозок, которая действует на полеты в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток. Об этом в понедельник министр транспорта Евгений Дитрих рассказал газете "Известия".

"Вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым подготовили предложения по увеличению объемов финансирования программы в целом, предложено увеличить объем программы на 700 млн рублей до конца этого года", - рассказал Дитрих. Он также добавил, что внутри программы субсидирования авиаперевозок, финансирование планируется перераспределить в пользу Дальнего Востока.

Как сообщил министр, общий объем программы субсидирования авиаперевозок планируется увеличить почти на 20%.

"Не так давно правительство приняло решение об изменении соотношения между объемами поддержки в рамках этой программы", - добавил глава Минтранса, подчеркнув, что это будет "первой помощью Дальнему Востоку".

В 2018 году на программу субсидирования авиаперевозок было выделено 3,8 млрд рублей. Наибольший объем субсидий идет на авиаперевозки с регионами Дальнего Востока. Кроме того, для Дальнего Востока есть коэффициент 1,25, повышающий коэффициент к субсидиям.

Субсидирование перелетов на Дальний Восток

Программа субсидирования перелетов по маршрутам Дальнего Востока расширилась с 26 маршрутов в 2009 году до 73 в 2018 году. В июне президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" призвал расширить программы субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток. На данный момент в России действуют четыре программы субсидирования авиаперевозок: региональная, на полеты в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток.

Программа субсидирования перелетов на Дальний Восток в 2018 году действует с конца марта по 1 декабря. Купить субсидируемый билет могут граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица. Перевозки в этом сезоне выполняют "Аэрофлот", "Алроса", "Якутия", "Ютэйр", "Нордстар", "Уральские авиалинии", "Сибирь". Весной "Аэрофлот" распродал все субсидируемые авиабилеты в регион менее чем за неделю.

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