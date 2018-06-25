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Цена на нефть в Токио выросла почти на 1% по итогам встречи ОПЕК+

Экономика и бизнес
25 июня, 5:04 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 25, июня. /ТАСС

На открытии биржи максимальная стоимость фьючерсов на поставку одного килолитра дубайской сырой нефти составила около $437

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ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на поставку в ноябре текущего года одного килолитра (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти на Токийской товарной бирже выросла на 0,9% на фоне итогов заседания стран ОПЕК+ 22-23 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник.

На открытии биржи максимальная стоимость фьючерсов на поставку одного килолитра такой нефти составила 47 750 иен (около $437 по текущему курсу), что на 400 иен больше показателей на закрытии в минувшую пятницу.

Страны ОПЕК+ на встрече в субботу 23 июня утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз.

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Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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