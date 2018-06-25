Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ из-за птичьего гриппа

АСТАНА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 птицефабрик России из-за птичьего гриппа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

Высокопатогенный птичий грипп был зафиксирован в Пензенской, Самарской и Курской областях, где осложнилась эпизоотическая ситуация, говорится в сообщении.

"Ззапрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию республики", - информировали в министерстве.

Кроме того, запрещены не прошедшие тепловую обработку кормовые добавки и корма; не прошедшие таксидермическую обработку охотничьи трофеи; оборудование для содержания, убоя или разделки птиц, бывшее в употреблении.

Полный список предприятий, чья продукция запрещена, приводится на сайте министерства.