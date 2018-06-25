Глава завода "Звезда" и ДЦСС Юрий Фильченок уволился по собственному желанию

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Юрий Фильченок, который возглавлял крупнейшие предприятия отрасли на Дальнем Востоке - Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС) и Дальневосточный завод "Звезда", - покинул пост по собственному желанию. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь ДЦСС Сергей Викторов, на предприятиях назначены временные руководители.

"Юрий Фильченок уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности ДЦСС сейчас является заместитель по финансам и экономике Людмила Лившиц, а на Дальневосточном заводе "Звезда" сейчас обязанности исполняет первый заместитель директора, Владимир Горяйнов", - сообщил собеседник.

По его словам, Дальневосточный завод "Звезда" обслуживает Тихоокеанский флот, поэтому открытой информации по его действующим крупным проектам нет. Одним из крупнейших проектов ДЦСС он назвал судостроительный комплекс "Звезда", который возводится сейчас в Большом Камне. Несмотря на то, что верфь строится, она уже обеспечена заказами, пояснил собеседник агентства.

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта входит в состав группы "Роснефть" и включает в себя основные судоремонтные и судостроительные производственные мощности Дальневосточного федерального округа.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" заключившая с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на мощностях "Звезды". Компания уже заказала на судоверфи четыре многофункциональных судна снабжения усиленного ледового класса и пять танкеров типа Aframax на газовом топливе.