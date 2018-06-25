Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров появится у Киевского вокзала

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Павильон с интерактивными панелями о Московских центральных диаметрах (МЦД) установят в 2018 году на площади у Киевского вокзала. Демонстрационные панели позволят москвичам проложить удобные маршруты по городу, которые станут доступны с запуском МЦД. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Демонстрационный павильон, посвященный МЦД, установят в этом году на площади у Киевского вокзала. Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с маршрутами, инфраструктурой и сервисами МЦД, которые будут доступны после запуска нового вида транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из главных экспонатов павильона станет модель поезда "Иволга". Именно такие поезда будет перевозить пассажиров на первом диаметре Одинцово - Лобня. "Посетители смогут оценить новый городской электропоезд и проголосовать за представленные элементы интерьера. С внешней стороны павильона разместят два интерактивных медиафасада", - добавляется в сообщении.

"Кроме того, посетители смогут получить информацию об интеграции диаметров в городскую инфраструктуру, в том числе о количестве и формате пересадок на метро и Московское центральное кольцо. Также горожане узнают о влиянии МЦД на транспортную систему столицы", - приводится на портале комментарий заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Московские центральные диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик. На первом направлении МЦД Лобня - Одинцово будут курсировать 23 современных электропоезда "Иволга" производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод".