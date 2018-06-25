Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров появится у Киевского вокзала

Экономика и бизнес
25 июня, 9:14 UTC+3

В павильоне покажут модель электропоезда "Иволга", который планируют запустить на первом диаметре Одинцово – Лобня

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Павильон с интерактивными панелями о Московских центральных диаметрах (МЦД) установят в 2018 году на площади у Киевского вокзала. Демонстрационные панели позволят москвичам проложить удобные маршруты по городу, которые станут доступны с запуском МЦД. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Демонстрационный павильон, посвященный МЦД, установят в этом году на площади у Киевского вокзала. Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с маршрутами, инфраструктурой и сервисами МЦД, которые будут доступны после запуска нового вида транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из главных экспонатов павильона станет модель поезда "Иволга". Именно такие поезда будет перевозить пассажиров на первом диаметре Одинцово - Лобня. "Посетители смогут оценить новый городской электропоезд и проголосовать за представленные элементы интерьера. С внешней стороны павильона разместят два интерактивных медиафасада", - добавляется в сообщении.

"Кроме того, посетители смогут получить информацию об интеграции диаметров в городскую инфраструктуру, в том числе о количестве и формате пересадок на метро и Московское центральное кольцо. Также горожане узнают о влиянии МЦД на транспортную систему столицы", - приводится на портале комментарий заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Московские центральные диаметры станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик. На первом направлении МЦД Лобня - Одинцово будут курсировать 23 современных электропоезда "Иволга" производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В горах Дагестана нашли тела двух пропавших девочек
2
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
6
Роналду попросил иранских фанатов не шуметь у отеля перед матчем ЧМ
7
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости