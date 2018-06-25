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Внешнеторговый оборот Москвы и Италии вырос на 25% по итогам 2017 года

Экономика и бизнес
25 июня, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей напомнил, что около 40% итальянский компаний России работают в Москве

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Москвы отмечают рост внешнеторговых отношений с Италией на 25% по итогам 2017 года. Всего в столице работают порядка 200 итальянский компаний, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

"Сотрудничество с Италией у нас развивается очень активно. У нас был некий спад в 2015 году, когда были введены санкции Евросоюзом, сейчас ситуация выровнялась. В 2017 году мы отметили увеличение внешнеторгового оборота между Москвой и итальянскими партерами более чем на 25%, для нас это очень позитивная тенденция", - сказал Черемин.

Он отметил, что Москва и итальянские коллеги планируют сотрудничество в области медицины, в частности, обсуждается вопрос включения итальянцев в Международный медицинский кластер, созданный в Москве. Кроме того, сотрудничество с итальянскими коллегами наблюдается в промышленных областях и авиастроении. "Итальянские партнеры являются резидентами московских технопарков, и я думаю, что сотрудничество в области экономики и культуры, как показала практика, крайне востребованы. Должен выразить признательность, что, несмотря на санкции и политически разногласия, ни одна из итальянских компаний не ушла с российского рынка", - уточнил глава департамента.

Он добавил, что всего в России работает более 500 итальянских предприятий, из них 200 крупнейших - в Москве. "Итальянские компании проявляют беспрецедентную активность в Москве", - заключил Черемин. 

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