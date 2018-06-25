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Потери сельхозпредприятий Удмуртии из-за роста цен на ГСМ составили 200 млн рублей

Экономика и бизнес
25 июня, 11:36 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 25, июня. /ТАСС

До конца года производителям потребуется еще 15 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина для завершения всех сезонных работ

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ИЖЕВСК, 25 июня. /ТАСС/. Потери сельскохозяйственных предприятий Удмуртии в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы составили 200 млн рублей с начала года. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова, выступая на традиционном аппаратном совещании.

Инфографика Динамика цен на бензин в России

Динамика цен на бензин в России

Как росла средняя цена на бензин АИ-95 с 2004 года — инфографика ТАСС.

"Наши аграрии на сегодняшний день переплатили 200 млн рублей на приобретенное дизельное топливо по данным на 31 мая 2018 года", - сказала она.

Абрамова уточнила, что до конца года сельхозпредприятиям региона для завершения всех сезонных работ потребуется еще 15 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина. По словам министра, ситуация с ГСМ в других регионах России абсолютно аналогичная. "На той неделе у нас были ВКС (видеоконференцсвязь) с участием министра сельского хозяйства РФ, где все регионы, которые принимали участие, а принимали участие регионы всей страны, заявляли о просто потрясающем росте цен на горюче-смазочные материалы", - сказала Абрамова.

22 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что регионам в случае необходимости будет оказана помощь с целью компенсации роста цен на топливо для проведения сельскохозяйственных работ.

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