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На борту самолетов МС-21 "Аэрофлота" может появиться Wi-Fi

Экономика и бизнес
25 июня, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Также точками доступа в интернет планируется оснастить 81 самолет семейства среднемагистральных А320

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новейшие российские самолеты МС-21, которые "Аэрофлот" планирует начать использовать в 2020 году, планируется оборудовать модулями для беспроводного интернета. Об этом говорится в презентации "Аэрофлота" к годовому общему собранию акционеров.

"С корпорацией "Иркут" - производителем самолетов МС-21 - обсуждается вопрос об оснащении этих машин оборудованием для доступа в интернет", - говорится в презентации.

Также точками доступа планируется оснастить 81 самолет семейства среднемагистральных А320. Как отмечается в презентации, Wi-Fi уже есть на всех 37-ми дальнемагистральных самолетах.

В феврале "Аэрофлот" и Ростех (владеющий лизинговой "Авиакапиталсервис") подписали контракт на поставку 50 самолетов МС-21 до 2026 года.

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