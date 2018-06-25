На борту самолетов МС-21 "Аэрофлота" может появиться Wi-Fi

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новейшие российские самолеты МС-21, которые "Аэрофлот" планирует начать использовать в 2020 году, планируется оборудовать модулями для беспроводного интернета. Об этом говорится в презентации "Аэрофлота" к годовому общему собранию акционеров.

"С корпорацией "Иркут" - производителем самолетов МС-21 - обсуждается вопрос об оснащении этих машин оборудованием для доступа в интернет", - говорится в презентации.

Также точками доступа планируется оснастить 81 самолет семейства среднемагистральных А320. Как отмечается в презентации, Wi-Fi уже есть на всех 37-ми дальнемагистральных самолетах.

В феврале "Аэрофлот" и Ростех (владеющий лизинговой "Авиакапиталсервис") подписали контракт на поставку 50 самолетов МС-21 до 2026 года.