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ЦБ подал в суд заявление о признании Бум-банка из Нальчика банкротом

Экономика и бизнес
25 июня, 11:32 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 25, июня. /ТАСС

По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты страхового возмещения вкладчикам банка составят около 1,45 млрд рублей

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НАЛЬЧИК, 25 июня. /ТАСС/. Центральный банк России подал в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской республики заявление о признании Бум-банка банкротом. Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление подали 22 июня.

Бум-банк лишился лицензии 1 июня, поскольку, по данным Центробанка РФ, использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную преимущественно на кредитование граждан, что привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. Во втором полугодии 2017 года Бум-банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, в деятельности Бум-банка установлены нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Бум-банк зарегистрирован 10 декабря 1990 года, головной офис находится в Нальчике, дополнительные - в Ставропольском крае, Северной Осетии и Чечне. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая кредитная организация занимала 380 место в банковской системе России. По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты страхового возмещения вкладчикам Бум-банка составят около 1,45 млрд рублей.

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