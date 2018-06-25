Бензин в России с 18 по 22 июня подешевел в среднем на 3-4 копейки

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 18 по 22 июня 2018 года в среднем по стране снизились на 4 и 3 копейки - до 41,76 и 44,61 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подешевел в Приволжском федеральном округе - на 11 копеек, до 41,33 рубля за литр. В то же время в Дальневосточном федеральном округе цены на этот вид топлива выросли на 15 копеек и достигли 43,57 рубля за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 50 тыс. 193 рубля за т, что на 121 рубль меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 17 рубля, до 50 тыс. 654 рублей за т.

Цены на Аи-95 заметнее всего опустились в Центральном федеральном округе - на 9 копеек., до 44,92 рубля за литр. При этом в Дальневосточном федеральном округе на этот вид бензина также отмечалось увеличение цен - на 17 копеек, до 45,33 рубля за литр. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 51 тыс. 476 рублей за т, что на 224 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 68 рублей и достигли отметки в 51 тыс. 868 рублей за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 556 рублей, до 57 тыс. 67 рублей.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю снизилась на 1 копейку - до отметки 44,64 рубля за литр. Наибольшее снижение было зафиксировано в Центральном федеральном округе - на 8 копеек, до 44,18 рубля за литр, наибольший рост - в Дальневосточном федеральном округе, на 15 копеек, до 47,63 рубля за литр.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 июня 2018 года снизились на 4 копейки до 43,44 рубля за литр. Однако с начала года средние цены на бензин выросли на 8,1%, а на дизельное топливо - на 8,5%.

Разгон цен на топливо заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля.

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещали повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Первые сообщении о прекращении роста цен на бензин после его весеннего стремительного подорожания появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал, наконец, дешеветь впервые с конца марта.