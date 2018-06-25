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Уральский турбинный завод изготовил турбины для атомного ледокола "Урал"

Экономика и бизнес
25 июня, 12:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, июня. /ТАСС

Оборудование будут использовать в составе атомной турбоэлектрической установки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в холдинг "Ротек") создал турбины ТНД-17 для атомного ледокола "Урал". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе УТЗ.

"Российский морской регистр судоходства принял турбину ТНД-17, изготовленную для ледокола "Урал" Уральским турбинным заводом. Это шестая турбина для серии новых российских ледоколов проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал", для каждого из них УТЗ изготовил по две турбины и два конденсатора", - говорится в сообщении.

По данным завода, изготовленное на заводе оборудование будет работать в составе атомной турбоэлектрической установки. "Применение электрической схемы движения значительно повысит маневренность ледоколов и позволит использовать мощность реактора практически мгновенно, без инерции, характерной для традиционных приводов. Кроме того, ледоколы проекта 22220 обеспечат России круглогодичную навигацию в арктических морях: мощная энергоустановка даст новым ледоколам возможность преодолевать многолетние льды, а изменяемая осадка позволит работать не только в открытом море, но и в руслах Енисея и Оби", - пояснили в пресс-службе.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются мощнейшими судами своего класса, необходимыми для работы на Северном морском пути. Они могут преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной более 2,5 метра. В настоящий момент по заказу Атомфлота Балтийский завод строит три ледокола данного проекта - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

УТЗ основан в 1938 году. Его первая паровая турбина АТ-12 мощностью 12 тыс. киловатт была собрана и испытана в мае 1941 года. По данным пресс-службы предприятия, в России и странах СНГ примерно половина установленной мощности теплофикационных турбин приходится на турбины УТЗ.

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