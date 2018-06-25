Кумертау, Елабуга и Набережные Челны возглавили рейтинг развития моногородов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Город Кумертау в Башкортостане, Елабуга и Набережные Челны в Республике Татарстан возглавили первый рейтинг развития моногородов страны. Результаты рейтинга и награждение представителей моногородов прошло на пресс-конференции в ТАСС.

В десятку лучших вошли также город Заречный в Пензенской области, Таштагол в Кемеровской, Губкин в Белгородской области, городское поселение Мирный в Якутии, Павловск в Воронежской области, поселок Красный Яр в Омской области и город Полысаево в Кемеровской области.

"В этих десяти городах можно говорить о том, что сбалансированно реализуются программы, направленные на социальное развитие, на создание условий для образования, на то, чтобы привлекать инвесторов, на то, чтобы работать с федеральными институтами развития", - сказал в ходе презентации рейтинга директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

По его словам, при составлении рейтинга учитывались 19 показателей, среди них взаимодействие с федеральными институтами развития, создание условий для малого и среднего предпринимательства, новых рабочих мест. Также в рейтинге учитывались результаты программы "5 шагов благоустройства", в рамках которой в каждом из 319 моногородов были благоустроены ключевые объекты социальной инфраструктуры.

"Мы провели в этом году анализ всех 319 моногородов. Здесь у нас есть и статистика, которая утверждена приказом Минэкономразвития, здесь есть и социальные опросные показатели, и здесь есть показатели, связанные с эффективностью реализации приоритетной программы развития моногородов", - сказал он.

Рейтинг был составлен Фондом развития моногородов среди всех 319 российских моногородов и оценивает активность и эффективность работы органов местного самоуправления в ходе реализации задач программы "Комплексного развития моногородов". Топ-10 помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни в этих муниципалитетах. Предметом деятельности Фонда развития моногородов является развитие моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Из 319 моногородов в России такими считаются 100 в 30 субъектах федерации.