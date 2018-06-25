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В Федерации профсоюзов обсуждают с парламентариями вопросы повышения пенсионного возраста

Экономика и бизнес
25 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В частности, ФНПР собирает информацию о том, как на предлагаемую реформу реагируют в регионах

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) проводит встречи с сенаторами и депутатами Госдумы для разъяснения своей позиции по вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве глава ФНПР Михаил Шмаков.

"Мы собираем информацию о том, как реагируют регионы [на предлагаемую реформу], общаемся с общественными палатами регионов, федеральной Общественной палатой, сенаторами", - рассказал он.

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Шмаков напомнил, что в ФНПР инициировали проведение заседаний региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, чтобы проинформировать власти субъектов РФ об отрицательном отношении профсоюзов к повышению пенсионного возраста. "Мы сосредоточились на проведении встреч трехсторонних комиссий. Проводятся заседания комиссий, на которых мы доводим свою точку зрения до работодателей и властей", - отметил он.

В минувшую пятницу профсоюзы направили обращение главе правительства РФ, в котором заявили, что законопроект о повышении пенсионного возраста не должен рассматриваться, пока не будет изменена ситуация на рынке труда за счет создания высокотехнологичных рабочих мест и "обеспечения гибкой занятости", создания систем перманентной переподготовки кадров, напомнил глава ФНПР. По его словам, также необходимо предусмотреть рабочие места, адаптированные для высоковозрастных категорий работников, а также гарантировать первое рабочее место для выпускников профессиональных учебных заведений.

Кроме того, ФНПР призывает увязать продление активной трудовой жизни с вопросами предоставления качественной медицинской помощи высоковозрастной категории работников. "Мы выполняем свои обязанности, защищаем интересы членов профсоюзов. Мы хотим не пропиариться, а добиться решения проблемы", - подчеркнул Шмаков, добавив, что ФНПР постоянно высказывается по вопросам, касающимся защиты прав работников.

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Шмаков, Михаил Викторович
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