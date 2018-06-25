На что делают ставку в развитии российские моногорода

ТАСС, 25 июня. Благоустройство территорий, создание новых производств и рабочих мест поможет моногородам диверсифицировать экономику и остановить отток населения, считают опрошенные ТАСС представители моногородов - лидеров в своем развитии. О том, какими инструментами привлекают инвесторов моногорода, как решают инфраструктурные вопросы и что происходит с их населением - в материале ТАСС.

Фонд развития моногородов, созданный для диверсификации производства и улучшения условий жизни в таких населенных пунктах, в понедельник представил десятку лучших моногородов России. В рейтинг вошли 10 моногородов из Центральной части России, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Лидерами стали моногород Кумертау в Республике Башкортостан, а также города Елабуга и Набережные Челны в Татарстане. В десятку также вошли город Заречный в Пензенской области, Губкин в Белгородской, Таштагол и Полысаево в Кемеровской, Павловск в Воронежской, Красный Яр в Омской, а также Мирный в Якутии.

Поддержка для моногородов

По данным Фонда развития моногородов (ФРМ), всего в России такой статус имеют 319 населенных пунктов, в которых проживает около 14 млн человек. Зависимость экономики таких муниципалитетов от работы одного предприятия или отрасли иногда приближается к 100%. С одной стороны, такие территории должны развивать другие сектора экономики, с другой - их "профиль" тоже часто востребован. Например, в экономике кузбасского моногорода Полысаево доля угольной промышленности - 96%, а треть трудоспособного населения - около 5 тыс. человек - работает в углепроме.

"Диверсифицировать экономику в ближайшей перспективе, наверное, невозможно - у нас есть все перспективы добывать этот уголь от 50 до 100 лет. Конечно, нужно диверсифицировать, но ведь и уголь добывать нужно", - сказал ТАСС глава Полысаево Валерий Зыков.

Сегодня статус моногорода открывает перед муниципалитетами большие возможности в части привлечения федеральной поддержки. Обратной стороной медали для руководства этих городов является боязнь потерять эту поддержку при достижении хороших показателей по диверсификации экономики.

"Нам с одной стороны хотелось бы уйти от монозависимости, но с другой - мы тогда лишимся всего потенциала реальной помощи от региональной и федеральной властей. Это палка о двух концах: нельзя сидеть на этом допинге, но и рачительный хозяин от такого плеча помощи, как у Фонда развития моногородов, вряд ли откажется. Благодаря им, мы выходим на другой уровень, и это ощутимо", - рассказал ТАСС глава города Павловск Воронежской области, где разрабатывается крупнейшее в Европе месторождение гранита, Вячеслав Щербаков.

По его словам, за последние годы Павловск продвинулся в диверсификации экономики: за счет создания новых предприятий в 2017 году появилось свыше 1 тыс. новых рабочих мест, что в 10 раз больше 2016 года.

ТОСЭР как инструмент

Распространенный инструмент для снижения монозависимости сегодня является создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В частности, в Пензенской области такой статус планирует в скором времени получить моногород Заречный. Сегодня его экономика зависит от работы одного из ведущих предприятий атомной промышленности России - производственного объединения "Старт", выпускающего оборудование для АЭС (на его долю приходится 63,4%).

В тех моногородах, где созданы ТОСЭР, уже подсчитывают потенциальные инвестиции. Так, в администрации Губкинского городского округа (Белгородская область) ТАСС сообщили, что инициаторы различных проектов, желающие стать резидентами, заявили проекты на общую сумму в 5 млрд рублей и готовы создать почти 2,4 тыс. рабочих мест. По оценкам властей, это позволит снизить долю трудящихся на градообразующем Лебединском горно-обогатительном комбинате с 29,4 до 24% от общей численности работающих.

Ключевым для развития экономики моногородов также является открытие новых производств, что пока не везде идет гладко, поскольку требует от инвесторов существенных вложений. Как рассказал министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков, в моногороде Кумертау, экономика которого завязана на работе авиационного предприятия, строится маслоэкстракционный завод с общим объемов инвестиций более 6 млрд рублей. Реализация проекта стала возможной лишь после того, как Фонд развития моногородов предоставил льготный заем в размере 1 млрд рублей его инициатору.

В городе Елабуга в Республике Татарстан, где градообразующие предприятия автомобилестроительной отрасли занимают долю в 43% в общем объеме отгруженной продукции, активно привлекают поддержку других структур - Фонда развития промышленности и Корпорации МСП.

"В 2017 году по линии Фонда развития промышленности одно предприятие получило заем на сумму 500 млн рублей, двум предприятиям одобрены заявки на 733,5 млн рублей. Благодаря Корпорации МСП в 2017 году три предприятия получили финансовую поддержку в размере 862,8 млн рублей", - сообщил ТАСС председатель палаты перспективного социально- экономического развития Елабужского муниципального района Денис Хамидулин.

Инфраструктура с нагрузкой

Для создания новых производств в альтернативных сферах требуется и инфраструктура. Например, в Таштаголе Кемеровской области, зависимого от работы горнорудных предприятий, в декабре 2017 года построили мост через реку Кондома за счет средств ФРМ, который был необходим для реализации проекта по глубокой переработке древесины. "Конечно, после ввода моста новых предприятий массово не появилось, но те, которые были, пользуются качественной автодорогой с мостовым сооружением - хлебопекарня, другие лесозаготовительные предприятия и т. д. <…> Более того, он даже украсил город, стал какой-то изюминкой", - рассказал ТАСС замглавы Таштагольского района Вадим Щвайгерт.

По словам таштагольского предпринимателя Евгения Шабалина, благодаря мосту через Таштагол пошел большой поток транзитного транспорта на Алтай, и связало малые деревни с Таштаголом. Проект помог не только бизнесу: старый мост, который был на этом месте, прозвали "золотым" - в половодье его сносило и, чтобы удержать сооружение на месте, на него в пик весеннего паводка загоняли тяжелые грузовики.

Способствует развитию городской инфраструктуры и проект "Пять шагов к благоустройству", а также программа "Формирование комфортной городской среды", которая позволила властям моногородов получить средства и из федеральной казны: зачастую с учетом недостатка средств в местных бюджетах содержать, а тем более улучшать состояние улиц и городских площадок собственными силами довольно тяжело.

За счет этих программ моногорода постепенно меняет свой внешний вид: к примеру, в Полысаево капитально отремонтировали дворы и Дом культуры, обустроили пешеходную дорожку возле главной городской дороги, которая связывает центр с шахтерскими поселками. Кумертау и Павловск, помимо всего прочего, получили машины скорой помощи, а Елабуга также при содействии ФРМ получила квоту на целевое обучение по медицинскому и педагогическому направлению.

Уехать или остаться

Обустройство городов, наряду с новыми производствами и рабочими местами, играет немаловажную, а возможно и первоочередную роль в том, чтобы "удержать" население. Сейчас, говорят власти монотерриторий, число жителей не прирастает существенными темпами, но и не сокращается.

Так, в якутском городе Мирный, жизнь которого связана с развитием алмазной промышленности, проживает 35 тыс. человек. "Был отток населения в 1990-е годы, но его удалось остановить", - отметили ТАСС в Минэкономики республики. "Держится" с 2015 года численность населения и в омском Красном Яре, где проживает 5,2 тыс. человек. Однако, как отметил глава Павловска Вячеслав Щербаков, проблема простого оттока населения несколько видоизменилась - в город приезжают переселенцы с Севера, но покидает его трудоспособная молодежь.

"Ежегодно в четырех школах Павловска выпускается около 240 детей, 70% поступает в вузы, а возвращаются всего 25%. По природно-климатическим условиям (горы, слияние рек Дон и Осередь, хвойные и лиственные леса) Павловск пользуется спросом для переселения людей с Севера, из Мурманска, где получают ваучеры на получения жилья. Но это люди пенсионного и предпенсионного возраста", - добавил он. По его словам, чтобы возвращалась молодежь с высшим образованием - необходимо создать "предприятия с достойной зарплатой и достойные условия жизни".