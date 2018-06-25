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РФПИ с партнерами привлекли в Doctis 250 млн руб. на новые технологии

Экономика и бизнес
25 июня, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 25 июня./ТАСС

По словам представителя пресс-службы РФПИ, в планах сервиса Doctis, в частности, органический рост врачей, оказывающих онлайн-консультации при помощи сервиса

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МОСКВА, 25 июня./ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Российско-Японским инвестиционным фондом и ведущими ближневосточными фондами привлек в телемедицинский сервис Doctis Марка Курцера инвестиции. Они будут направлены на внедрение технологических разработок и совершенствование собственного мобильного приложения. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам, объем инвестиций составит 250 млн рубл. Doctis закрыл сделку по инвестициям 250 млн руб., в результате которой Марк Курцер (основатель сервиса) стал владельцем 70% сервиса, РФПИ - 12,4%, Российско-Японский инвестиционный фонд - 15%, (миноритарными акционерам стали - прим. ТАСС) также несколько других зарубежных фондов", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы РФПИ, в планах сервиса Doctis, в частности, органический рост врачей, оказывающих онлайн-консультации при помощи сервиса; внедрение искусственного интеллекта (сейчас подписан меморандум с IBM о развитии решений в этой области); к 2020 году создание цифровой клиники №1 в РФ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами.

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