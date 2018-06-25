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АСИ и Минпромторг откроют "витрину технологий" российских компаний

Экономика и бизнес
25 июня, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Сейчас малые и средние компании сталкиваются со "стеклянным потолком" и не могут без поддержки выйти на глобальные рынки, отметила генеральный директор агентства Светлана Чупшева

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минпромторг РФ планируют в 2018 году открыть российскую "витрину технологий". Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"В течение года в разных регионах мы будем собирать технологические и инновационные проекты для участия в выставках Минпрома. Это будет такой нашей технологической витриной и в регионах, и за рубежом", - цитирует Чупшеву пресс-служба АСИ.

Гендиректор АСИ добавила, что сейчас с операторами обсуждается вопрос о том, чтобы отдавать федеральные, московские и региональные площадки для таких выставок.

Она отметила, что это необходимо для малых и средних компаний, которые, производя инновационную продукцию, новые технологии, сталкиваются со "стеклянным потолком", когда дальше уже не могут развиваться. Даже получая венчурное финансирование, достигая определенного уровня, они не могут выйти на федеральные и глобальные рынки.

По данным общественного совета Минпромторга, в настоящее время активно формируется пул партнеров. Среди подтвердивших свое содействие Фонд развития промышленности, Союз машиностроителей России, Сколково, Росмолодежь, МАКО (Международная ассоциация корпоративного образования), молодежный проект "Круговое движение" и другие.

"Цель данного проекта - объединить под эгидой Минпромторга все молодежные инновационные проекты, движения и программы, существующие в современной России, и создать по-настоящему общедоступный, эффективный инструмент поддержки созидающей молодежи", - рассказала руководитель фестиваля "От винта!", один из идеологов создания молодежной "витрины проектов", сопредседатель комиссии при Общественном совете при Минпромторге России Виктория Соболева.

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