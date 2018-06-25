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Аудиторы Петербурга выявили рекордное число нарушений при закупках в муниципалитете

Экономика и бизнес
25 июня, 12:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, июня. /ТАСС

Местный бюджет за два года потерял почти 30 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила более 520 нарушений при госзакупках в муниципальном образовании Смольнинское, в результате чего местный бюджет за два года потерял почти 30 млн рублей. Об этом ТАСС  сообщили в пресс-службе палаты.

"Результаты проверки формирования и исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Смольнинское (за 2016-2017 годы и начало 2018 года). В результате выявлено более 520 нарушений на общую сумму не менее 95 миллионов рублей. Нарушения повлекли потери местного бюджета в общей сумме 28,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме нарушений при проведении закупок на сумму более 28 млн рублей, в муниципальном совете закупались смартфоны для депутатов, необоснованно выплачивались премии, отмечается в сообщении. Районный досуговый центр оказывал не входящие в перечень полномочий парикмахерские услуги, обучал иностранным языкам, вел занятия по дзюдо, каратэ, футболу, рукопашному бою. Также администрация муниципального образования, по данным контрольно-счетной палаты, закупала по завышенным ценам билеты на музыкальные концерты и оплачивала экскурсии без учета количества участников.

Как пояснили в контрольно-счетной палате, аудиторы впервые столкнулись с таким объемом нарушений, из-за чего им пришлось продлить более чем на три недели сроки проверки, которая в общей сложности шла с 15 января по 29 марта. Образование имеет один из самых крупных бюджетов в городских округах - около 200 млн рублей (у других муниципалитетов годовой бюджет составляет около 70 млн рублей).

Муниципальное образование "Смольнинское" находится в центре Санкт-Петербурга, численность его населения превышает 80 тыс. человек. На территории образования находится Таврический сад и сад Чернышевского, а также пролегают основные центральные городские магистрали - Невский проспект, Суворовский и Лиговский проспекты.

ТАСС пока не располагает комментарием администрации образования.

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