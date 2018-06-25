Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прагматично относится к волатильности рейтинговых показателей власти в виду пенсионной реформы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные ВЦИОМ о снижении оценок работы правительства и президента РФ в июне.

"Я не стал бы сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы - это очень социально значимая и социально резонансная тема, она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению", - отметил Песков, напомнив при этом, что глава государства на данной стадии "не принимает участие в экспертных обсуждениях, которые ведутся в целях окончательного формирования позиции".

"Поэтому, конечно, общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится, и для него главное - это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей всегда для него превыше всего", - заключил пресс-секретарь президента.

В минувшую пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение оценок работы правительства и президента РФ в июне. Возможными причинами этого, по мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, стал рост цен на бензин, а также предложение об изменении пенсионного законодательства.