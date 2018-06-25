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"Аэрофлот" планирует создать сеть хабов в регионах

Экономика и бизнес
25 июня, 12:58 дата обновления: 25 июня, 13:41 UTC+3

Отмечается, что компания в январе - мае 2018 года увеличила перевозку пассажиров до 19,6 млн человек

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует создать сеть хабов в российских регионах, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.

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"В новой стратегии мы осенью доложим совету директоров наши предложения, в том числе и по построению нового хаба и региональных хабов в других городах на территории России", - сказал Савельев.

"Емкость "Шереметьево" позволит перевозить 80 млн пассажиров. Сегодня мы базируемся в Шереметьево и перевозим порядка 33 млн пассажиров, в этом году будет около 40 (млн. чел. - прим.ТАСС). Поэтому безусловно нам надо заполнить емкость Шереметьево, иначе ее займут другие авиакомпании, чего нам бы не хотелось", - объяснил он.

Группа "Аэрофлот" в январе - мае 2018 года увеличила перевозку пассажиров на 7,4%, до 19,6 млн человек.

В группу входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%.

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