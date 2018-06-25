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Минтруд планирует создать фонд занятости инвалидов для их трудоустройства

Экономика и бизнес
25 июня, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Замминистра труда Григорий Лекарев отметил, что министерство также может изменить механизм штрафов для работодателей

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минтруд планирует создать фонд занятости инвалидов, который будет обеспечивать работой лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра труда Григорий Лекарев.

"Фонд проектируется в законе не как какое-то новое учреждение. Это окрашенная статья в региональном бюджете. Мы поддерживаем эту инициативу, хотим, чтобы он заработал с нового года, поэтому к осенней сессии готовим законопроект. Сейчас он проходит общественное обсуждение", - сказал замминистра.

Он напомнил, что сегодня регионы могут выделить квоты на трудоустройство инвалидов. "Ведь квоту сейчас можно оформить просто на бумаге, заквотировать определенные рабочие места под инвалидов, как правило, низкооплачиваемые, невостребованные", - сказал Лекарев.

По его словам, министерство также планирует изменить механизм штрафов для работодателей. "Нужно штрафовать не за выделение абстрактного рабочего места, а за незаполнение квоты. Планируется повысить штраф для юридических лиц. Сейчас он составляет не более 3 тыс. руб. и налагается, если вы не выделили рабочее место", - пояснил он.

Если же работодатель выделил рабочее место, а инвалид не пришел на это место, то работодатель выплачивает взнос в фонд занятости инвалида. "Это позволит службе занятости использовать эти средства для трудоустройства инвалидов в тех компаниях, где есть такая потребность и возможность", - добавил замминистра.

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