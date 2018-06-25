ВЭБ: экономика 18 моногородов России в конце года должна стать устойчивой

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Реализация приоритетной программы президента России "Комплексное развитие моногородов" позволит в конце года сделать экономику 18 из 319 моногородов устойчивой. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель программы Ирина Макиева.

Приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов" начала действовать два года назад.

"Я считаю, что, до 2024 года если мы сделаем [устойчивой экономику] 100 городов, это суперамбициозная задача. За два года программы - мы это скажем в конце года - 18 моногородов должны у нас перейти в города с устойчивой экономикой", - сказала Макиева.

Ранее в понедельник на пресс-конференции в ТАСС были презентованы результаты первого рейтинга моногородов, составленного Фондом развития моногородов на основе оценки активности и эффективности работы органов местного самоуправления. Лидерами рейтинга стали город Кумертау в Башкирии, Елабуга и Набережные Челны в Татарстане. В десятку лучших вошли также город Заречный в Пензенской области, Таштагол в Кемеровской, Губкин в Белгородской области, городское поселение Мирный в Якутии, Павловск в Воронежской области, поселок Красный Яр в Омской области и город Полысаево в Кемеровской области.