Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЭБ: экономика 18 моногородов России в конце года должна стать устойчивой

Экономика и бизнес
25 июня, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов" начала действовать два года назад

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Реализация приоритетной программы президента России "Комплексное развитие моногородов" позволит в конце года сделать экономику 18 из 319 моногородов устойчивой. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель программы Ирина Макиева.

Приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов" начала действовать два года назад.

"Я считаю, что, до 2024 года если мы сделаем [устойчивой экономику] 100 городов, это суперамбициозная задача. За два года программы - мы это скажем в конце года - 18 моногородов должны у нас перейти в города с устойчивой экономикой", - сказала Макиева.

Ранее в понедельник на пресс-конференции в ТАСС были презентованы результаты первого рейтинга моногородов, составленного Фондом развития моногородов на основе оценки активности и эффективности работы органов местного самоуправления. Лидерами рейтинга стали город Кумертау в Башкирии, Елабуга и Набережные Челны в Татарстане. В десятку лучших вошли также город Заречный в Пензенской области, Таштагол в Кемеровской, Губкин в Белгородской области, городское поселение Мирный в Якутии, Павловск в Воронежской области, поселок Красный Яр в Омской области и город Полысаево в Кемеровской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Путин предоставил гражданство РФ украинке, обратившейся к нему на "Прямой линии"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости